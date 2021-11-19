Он появился в Сретенском монастыре Прибайкальского района
На колокольне Сретенского женского монастыря села Батурино в Бурятии была установлена система электронного звонаря. Работы были проведены благодаря финансовой помощи благотворителей.
- Мы приобрели электронную звонницу недавно, – рассказала игуменья Ника, настоятельница Сретенского женского монастыря. – Дело в том, что сестёр в обители мало, и нагрузка на каждую очень большая. Сестры совмещают по несколько послушаний, а в связи с непростыми климатическими условиями мы особенно нуждаемся в помощи.
Работу звонницы наладил специалист международного центра колокольного искусства. Он установил и отладил систему запуска колокольного звона. Запуск может осуществляться как дистанционно, через мобильный телефон, так и непосредственно на самой звоннице. В системе заложено воспроизведение на храмовых колоколах до пятидесяти разнообразных канонических звонов.
- Электронная система ни коим образом не будет мешать звонить вручную, а, наоборот, всё будет настроено так, что даст возможность даже обучать будущих звонарей, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Напомним, ранее электронная звонница была установлена в Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
В Бурятии установлен ещё один электронный звонарь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гран-при выиграла команда из Мухоршибирского района
В некоторых местах с QR-кодом можно пообедать за полцены
В Улан-Удэ грейдеры срезали ледяные «шишки» на дорогах
Участники акции получили благодарности и памятные подарки
По словам Дины Орловой, «каждый герой «Алеко» должен вызывать сочувствие у зрителя»
Обладателями призов стали четыре победителя
Он выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 100 кг
Оценивалось число выпускников, поступивших в топ-50 российских вузов
Учреждение призвано содействовать образовательному и научному сотрудничеству двух стран
Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского
Памятник Улан-Удэ подарил Агинский округ. ФОТО
Девочка поступила в больницу в критическом состоянии
Не все горожане регистрируют своих питомцев или соблюдают правила выгула
Здание построено в 1967 году
Горностай живёт на территории, где запрещена охота