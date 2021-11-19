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В Иркутской области стартовал конкурс юбилейной символики

В Иркутской области стартовал конкурс юбилейной символики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На нём выберут лучшую айдентику празднования 85-летия региона

Стартовал приём заявок на конкурс по разработке айдентики празднования 85-летия образования Иркутской области. Айдентика – это визуальная составляющая бренда, в том числе различная сувенирная продукция, призванная повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности.

Для участия в конкурсе приглашаются молодые авторы в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Иркутской области и занимающиеся различными видами художественного творчества, дизайна. Участникам необходимо разработать айдентику празднования 85-летия образования региона. Работу может выполнить как индивидуальный автор, так и авторский коллектив.

Для участия необходимо отправить заполненную форму-анкету, к ней приложить конкурсную работу. Также, для отбора конкурсантов необходимо приложить к заявке не менее трёх качественных фотографий работ участника.

Материалы принимаются в электронном виде в формате pdf, jpg. Их необходимо отправить на электронную почту mkc_irkutsk@mail.ru с пометкой «Конкурс айдентики» до 27 ноября. Победитель будет определён 6 декабря.

Условия и параметры конкурсной работы представлены в положении конкурса на сайте министерства по молодёжной политике Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 12+
Иркутская область юбилей конкурс айдентика символика логотип молодежь

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