В Бурятии удалось сделать фото горностая

По своей натуре зверёк достаточно подвижный, ловкий и гибкий, также он является прекрасным ныряльщиком, пловцом.





В Улюнском заказнике, что находится в Баргузинском районе Бурятии, удалось запечатлеть восточно-сибирского горностая. Снимок во время рейда сделал государственный инспектор БУ «Бурприрода».- Зимой мех горностая белый, летом верхняя часть туловища имеет светло-бурый окрас, а нижняя – бледно-жёлтый. Животное предпочитает селиться на опушках, но в то же время эти места должны быть скрыты, - рассказали специалисты «Бурприроды».Днём горностай обычно скрывается, наибольшая активность проявляет ночью.Отличительной особенностью можно назвать то, что эти зверьки семейства куньих не способны жить в неволе. При отсутствии свободы в течение длительного периода времени они перестают заводить потомство и, следовательно, быстрее умирают.⠀⠀- Из-за ценного меха горностай стал причиной массового уничтожения. В Европе и Украине этот зверь находится на грани исчезновения. На территории особо охраняемой природной территории - заказниках Бурятии запрещена охота. Поэтому у нас чувствуют себя спокойно дикие животные, - отметили в БУ «Бурприрода».Поголовье горностая в Улюнском заказнике, в красивейшем месте, рядом с Баргузинским хребтом, составляет около 70 особей. Популяция увеличивается в этой естественной среде обитания.