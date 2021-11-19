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В Бурятии удалось сделать фото горностая

В Бурятии удалось сделать фото горностая
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Горностай живёт на территории, где запрещена охота

В Улюнском заказнике, что находится в Баргузинском районе Бурятии, удалось запечатлеть восточно-сибирского горностая. Снимок во время рейда сделал государственный инспектор БУ «Бурприрода».

- Зимой мех горностая белый, летом верхняя часть туловища имеет светло-бурый окрас, а нижняя – бледно-жёлтый. Животное предпочитает селиться на опушках, но в то же время эти места должны быть скрыты, - рассказали специалисты «Бурприроды».

Днём горностай обычно скрывается, наибольшая активность проявляет ночью.

По своей натуре зверёк достаточно подвижный, ловкий и гибкий, также он является прекрасным ныряльщиком, пловцом.


Отличительной особенностью можно назвать то, что эти зверьки семейства куньих не способны жить в неволе. При отсутствии свободы в течение длительного периода времени они перестают заводить потомство и, следовательно, быстрее умирают.
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- Из-за ценного меха горностай стал причиной массового уничтожения. В Европе и Украине этот зверь находится на грани исчезновения. На территории особо охраняемой природной территории - заказниках Бурятии запрещена охота. Поэтому у нас чувствуют себя спокойно дикие животные, - отметили в БУ «Бурприрода».

Поголовье горностая в Улюнском заказнике, в красивейшем месте, рядом с Баргузинским хребтом, составляет около 70 особей. Популяция увеличивается в этой естественной среде обитания.


дикие животные заказники

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