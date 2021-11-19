Улан-удэнцев предупредили о «конце света»

В Улан-Удэ запланированы крупные отключения электричества
Улан-удэнцев предупреждают от отключении электроснабжения с 22 по 26 ноября. Причина – различные плановые работы: от замены опор до подрезки крон деревьев.
- Просим горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения в связи с проведением плановых работ по монтажу проводов, замены опор, технического обслуживания и так далее, - призвала администрация Улан-Удэ.
Список улиц, попадающих под отключение:
22 ноября с 9 до 17 часов:
- ул. Кедровая 1-89,
- котельная ул. Шевченко 130,
- ул.3-я Кедровая 34-41,
- ул. Шевченко 130-172,
- ул. Семашко 1-19,
- ДНТ «Почтовая тройка»,
- Лыжная база (Аршан),
- пер. Олимпийский 6-16,
- ДНТ «Аршан»,
- ДНТ «Градостроитель»,
- ДНТ «Преображение».
22 ноября с 10 до 17 часов:
- Амагаева 15,
- ул. Щорса 44А,
- ул. Лысогорская 39
22 ноября с 9 до 19 часов:
- ул. Онежская 1 - 41,
- ул. Полевая 12-22.
22 ноября с 9 до 17 часов:
- пер. Грачевский 14 - 79,
- пер. Кемеровский 4 - 13, 26Б, 26В, 36Б, 36Г,
- ул. Кемеровская 26 - 52,
- СНТ «Строитель»,
- посёлок Таёжный, ДНТ «Таёжный»,
- ул. Каландаришвили 18, детский сад.
22 ноября с 10 до 18 часов:
- посёлок Забайкальский, кварталы 14 – 18,
- посёлок Забайкальский, кварталы 24, 25, 37, 43, 45
- посёлок Тепличный 2а, 9а.
23 ноября с 9 до 17 часов:
- ул. Белинского, 6 - 59,
- ул. Лысогорская 3 - 24, 12а,
- ул. Спортивная 4 - 6, 44, 45,
- ул. Дундича 1 - 24,
- ул. Шевченко 1 -42
- ул. Радикальцева 1-2,
- ул. Воронежская 2- 3,
- школа-интернат № 2,
- общежитие Индустриального техникума
- Пожарная часть №72
- ул. Воронежская 4 (Улан-Удэнский индустриальный техникум)
- Котельная 10 квартала по ул. Хрустальная 0,
- Хрустальная 1, общежитие (Улан-Удэнский индустриальный техникум)
- СНТ «Строитель»,
- Ул. Лазо 1-111,
- Баня № 2,
- ул. Батожабая 6 б, Детский сад №52.
23 ноября с 9 до 19 часов:
- ул. Онежская 1 - 41,
- ул. Полевая 12-22.
24 ноября с 9 до 17 часов:
- СНТ «Строитель».
24 ноября с 9 до 19 часов:
- ул. Онежская 1 - 41,
- ул. Полевая 12-22.
24 ноября с 13 до 17 часов:
- ул.Лимонова 0, ООО «Еврострой»
- ул.Революции 1905 года, 38, 42,
-ул. Цивилева 32-48, Республиканский центр по борьбе со СПИДом
25 ноября с 9 до 17 часов:
- СНТ «Строитель»
- ул. Чайковского, 5, общежитие № 5(ОАО Улан-Удэнский Авиационный завод),
- ул. Хоринская 5 А
25 ноября с 9 до 19 часов:
- Ул. Онежская 1 - 41,
- Ул. Полевая 12-22.
25 ноября с 13 до 17 часов:
- ул. Пржевальского 2а, детский сад.
26 ноября с 9 до 17 часов:
- СНТ «Строитель»
26 ноября с 9 до 19 часов:
- ул. Онежская 1 - 41,
- ул. Полевая 12-22.
26 ноября с 10 до 17 часов:
- ул. Гарнаева 13 - 17,
- Герцена проулок 1 - 5,
- Комарова 2 - 6
Улан-удэнцев предупредили о «конце света»
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