Улан-удэнцев предупредили о «конце света»

В Улан-Удэ запланированы крупные отключения электричества



Улан-удэнцев предупреждают от отключении электроснабжения с 22 по 26 ноября. Причина – различные плановые работы: от замены опор до подрезки крон деревьев.



- Просим горожан с пониманием отнестись к отключению электроснабжения в связи с проведением плановых работ по монтажу проводов, замены опор, технического обслуживания и так далее, - призвала администрация Улан-Удэ.



Список улиц, попадающих под отключение:



22 ноября с 9 до 17 часов:



- ул. Кедровая 1-89,

- котельная ул. Шевченко 130,

- ул.3-я Кедровая 34-41,

- ул. Шевченко 130-172,

- ул. Семашко 1-19,

- ДНТ «Почтовая тройка»,

- Лыжная база (Аршан),

- пер. Олимпийский 6-16,

- ДНТ «Аршан»,

- ДНТ «Градостроитель»,

- ДНТ «Преображение».



22 ноября с 10 до 17 часов:



- Амагаева 15,

- ул. Щорса 44А,

- ул. Лысогорская 39



22 ноября с 9 до 19 часов:



- ул. Онежская 1 - 41,

- ул. Полевая 12-22.



22 ноября с 9 до 17 часов:



- пер. Грачевский 14 - 79,

- пер. Кемеровский 4 - 13, 26Б, 26В, 36Б, 36Г,

- ул. Кемеровская 26 - 52,

- СНТ «Строитель»,

- посёлок Таёжный, ДНТ «Таёжный»,

- ул. Каландаришвили 18, детский сад.



22 ноября с 10 до 18 часов:



- посёлок Забайкальский, кварталы 14 – 18,

- посёлок Забайкальский, кварталы 24, 25, 37, 43, 45

- посёлок Тепличный 2а, 9а.



23 ноября с 9 до 17 часов:



- ул. Белинского, 6 - 59,

- ул. Лысогорская 3 - 24, 12а,

- ул. Спортивная 4 - 6, 44, 45,

- ул. Дундича 1 - 24,

- ул. Шевченко 1 -42

- ул. Радикальцева 1-2,

- ул. Воронежская 2- 3,

- школа-интернат № 2,

- общежитие Индустриального техникума

- Пожарная часть №72

- ул. Воронежская 4 (Улан-Удэнский индустриальный техникум)

- Котельная 10 квартала по ул. Хрустальная 0,

- Хрустальная 1, общежитие (Улан-Удэнский индустриальный техникум)

- СНТ «Строитель»,

- Ул. Лазо 1-111,

- Баня № 2,

- ул. Батожабая 6 б, Детский сад №52.



23 ноября с 9 до 19 часов:



- ул. Онежская 1 - 41,

- ул. Полевая 12-22.



24 ноября с 9 до 17 часов:



- СНТ «Строитель».



24 ноября с 9 до 19 часов:



- ул. Онежская 1 - 41,

- ул. Полевая 12-22.



24 ноября с 13 до 17 часов:



- ул.Лимонова 0, ООО «Еврострой»

- ул.Революции 1905 года, 38, 42,

-ул. Цивилева 32-48, Республиканский центр по борьбе со СПИДом



25 ноября с 9 до 17 часов:



- СНТ «Строитель»

- ул. Чайковского, 5, общежитие № 5(ОАО Улан-Удэнский Авиационный завод),

- ул. Хоринская 5 А



25 ноября с 9 до 19 часов:



- Ул. Онежская 1 - 41,

- Ул. Полевая 12-22.



25 ноября с 13 до 17 часов:



- ул. Пржевальского 2а, детский сад.



26 ноября с 9 до 17 часов:



- СНТ «Строитель»



26 ноября с 9 до 19 часов:



- ул. Онежская 1 - 41,

- ул. Полевая 12-22.



26 ноября с 10 до 17 часов:



- ул. Гарнаева 13 - 17,

- Герцена проулок 1 - 5,

- Комарова 2 - 6







