Военнослужащих поздравил и.о. командующего объединением
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, артиллеристы и ракетчики сухопутных войск отметили свой профессиональный праздник. Военнослужащих ракетного, артиллерийского соединений и подразделений артиллерии поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Игорь Тимофеев.
- В поздравительном адресе он отметил, что в настоящее время ракетные войска и артиллерия по-прежнему являются основой огневого поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций. В 2021 году боевая подготовка артиллеристов и ракетчиков носила активный характер, повысилась интенсивность и качество проводимых занятий. Также генерал-майор Игорь Тимофеев выделил, что в ходе боевой подготовки артиллеристами и ракетчиками было выполнено более 1,5 тысяч огневых задач. Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 400 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой и полупрямой наводкой, более 250 задач с техническими средствами разведки и с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщает пресс-служба ВВО.
Исполняющий обязанности командующего объединением высоко оценил вклад военнослужащих ракетных войск и артиллерии в высокие показатели по боевой подготовке объединения, в том числе в ходе участия в конкурсах АрМИ-2021 «Специальный маршрут» и «Мастера артиллерийского огня», а также в ходе проведения международного российско-монгольского учения «Селенга-2021», которое прошло на территории Монголии.
В Бурятии военные отпраздновали день ракетных войск и артиллерии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гран-при выиграла команда из Мухоршибирского района
В некоторых местах с QR-кодом можно пообедать за полцены
В Улан-Удэ грейдеры срезали ледяные «шишки» на дорогах
Участники акции получили благодарности и памятные подарки
По словам Дины Орловой, «каждый герой «Алеко» должен вызывать сочувствие у зрителя»
Обладателями призов стали четыре победителя
Он выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 100 кг
Оценивалось число выпускников, поступивших в топ-50 российских вузов
Учреждение призвано содействовать образовательному и научному сотрудничеству двух стран
Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского
Памятник Улан-Удэ подарил Агинский округ. ФОТО
Девочка поступила в больницу в критическом состоянии
Не все горожане регистрируют своих питомцев или соблюдают правила выгула
Здание построено в 1967 году
Горностай живёт на территории, где запрещена охота