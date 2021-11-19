 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Бурятии военные отпраздновали день ракетных войск и артиллерии

В Бурятии военные отпраздновали день ракетных войск и артиллерии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военнослужащих поздравил и.о. командующего объединением

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, артиллеристы и ракетчики сухопутных войск отметили свой профессиональный праздник. Военнослужащих ракетного, артиллерийского соединений и подразделений артиллерии поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Игорь Тимофеев.

- В поздравительном адресе он отметил, что в настоящее время ракетные войска и артиллерия по-прежнему являются основой огневого поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций. В 2021 году боевая подготовка артиллеристов и ракетчиков носила активный характер, повысилась интенсивность и качество проводимых занятий. Также генерал-майор Игорь Тимофеев выделил, что в ходе боевой подготовки артиллеристами и ракетчиками было выполнено более 1,5 тысяч огневых задач. Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 400 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой и полупрямой наводкой, более 250 задач с техническими средствами разведки и с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщает пресс-служба ВВО.

Исполняющий обязанности командующего объединением высоко оценил вклад военнослужащих ракетных войск и артиллерии в высокие показатели по боевой подготовке объединения, в том числе в ходе участия в конкурсах АрМИ-2021 «Специальный маршрут» и «Мастера артиллерийского огня», а также в ходе проведения международного российско-монгольского учения «Селенга-2021», которое прошло на территории Монголии.
Бурятия военнослужащие поздравление ВВО Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали победителей конкурса «Нюуса тобшо»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Нюуса тобшо»
Общество, 19.11.2021
Гран-при выиграла команда из Мухоршибирского района
В Забайкалье кафе стали давать скидки вакцинированным
В Забайкалье кафе стали давать скидки вакцинированным
Общество, 19.11.2021
В некоторых местах с QR-кодом можно пообедать за полцены
В Улан-Удэ за ночь выпало 70% месячной нормы осадков
В Улан-Удэ за ночь выпало 70% месячной нормы осадков
Общество, 19.11.2021
В Улан-Удэ грейдеры срезали ледяные «шишки» на дорогах
В Улан-Удэ отметили «Волонтёров переписи»
В Улан-Удэ отметили «Волонтёров переписи»
Общество, 19.11.2021
Участники акции получили благодарности и памятные подарки
Режиссёр из Санкт-Петербурга ставит в Улан-Удэ оперу «Алеко»
Режиссёр из Санкт-Петербурга ставит в Улан-Удэ оперу «Алеко»
Общество, 19.11.2021
По словам Дины Орловой, «каждый герой «Алеко» должен вызывать сочувствие у зрителя»
В Бурятии наградили организации высокой социальной эффективности
В Бурятии наградили организации высокой социальной эффективности
Общество, 19.11.2021
Обладателями призов стали четыре победителя
Забайкалец стал призёром первенства мира по панкратиону
Забайкалец стал призёром первенства мира по панкратиону
Общество, 19.11.2021
Он выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 100 кг
В топ-20 ДФО включили три школы Улан-Удэ
В топ-20 ДФО включили три школы Улан-Удэ
Общество, 19.11.2021
Оценивалось число выпускников, поступивших в топ-50 российских вузов
В Иркутске открылся российско-монгольский ресурсный центр
В Иркутске открылся российско-монгольский ресурсный центр
Общество, 19.11.2021
Учреждение призвано содействовать образовательному и научному сотрудничеству двух стран
В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений
В Бурятии осуждённые соревновались в конкурсе сочинений
Общество, 19.11.2021
Мероприятие состоялось в честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского
В центре Улан-Удэ открыли памятник врачу Петру Бадмаеву
В центре Улан-Удэ открыли памятник врачу Петру Бадмаеву
Общество, 19.11.2021
Памятник Улан-Удэ подарил Агинский округ. ФОТО
В Бурятии умерла переболевшая ковидом девочка с врождённым заболеванием
В Бурятии умерла переболевшая ковидом девочка с врождённым заболеванием
Общество, 19.11.2021
Девочка поступила в больницу в критическом состоянии
В Улан-Удэ озвучили итоги массового «собачьего» рейда
В Улан-Удэ озвучили итоги массового «собачьего» рейда
Общество, 19.11.2021
Не все горожане регистрируют своих питомцев или соблюдают правила выгула
В Бурятии удалось сделать фото горностая
В Бурятии удалось сделать фото горностая
Общество, 19.11.2021
Горностай живёт на территории, где запрещена охота

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^