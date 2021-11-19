В Бурятии военные отпраздновали день ракетных войск и артиллерии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащих поздравил и.о. командующего объединением



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, артиллеристы и ракетчики сухопутных войск отметили свой профессиональный праздник. Военнослужащих ракетного, артиллерийского соединений и подразделений артиллерии поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Игорь Тимофеев.



- В поздравительном адресе он отметил, что в настоящее время ракетные войска и артиллерия по-прежнему являются основой огневого поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций. В 2021 году боевая подготовка артиллеристов и ракетчиков носила активный характер, повысилась интенсивность и качество проводимых занятий. Также генерал-майор Игорь Тимофеев выделил, что в ходе боевой подготовки артиллеристами и ракетчиками было выполнено более 1,5 тысяч огневых задач. Помимо этого, артиллеристы выполнили свыше 400 огневых задач с боевой стрельбой, в том числе около 150 прямой и полупрямой наводкой, более 250 задач с техническими средствами разведки и с применением беспилотных летательных аппаратов, - сообщает пресс-служба ВВО.



Исполняющий обязанности командующего объединением высоко оценил вклад военнослужащих ракетных войск и артиллерии в высокие показатели по боевой подготовке объединения, в том числе в ходе участия в конкурсах АрМИ-2021 «Специальный маршрут» и «Мастера артиллерийского огня», а также в ходе проведения международного российско-монгольского учения «Селенга-2021», которое прошло на территории Монголии.

