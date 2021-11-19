В колонии увеличат поголовье птиц
В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ планируется увеличение поголовья птиц, сообщили в пресс-службе УФСИН. Начальник колонии Евгений Слабухин встретился с представителем поставщика цыплят.
На встрече обсуждалась возможность увеличения поголовья кур-бройлеров в 2022 году до пяти тысяч штук. В итоге была достигнута договоренность о поставке первой партии цыплят-бройлеров в количестве 700 штук в марте 2022 года.
- Увеличение объёма готовой продукции позволит дополнительно обеспечить работой осуждённых, а также увеличить размер получаемой ими заработной платы, - отметили в УФСИН.
Улан-удэнская колония закупит ещё 700 цыплят
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