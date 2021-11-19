Улан-удэнская колония закупит ещё 700 цыплят

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В колонии увеличат поголовье птиц



В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ планируется увеличение поголовья птиц, сообщили в пресс-службе УФСИН. Начальник колонии Евгений Слабухин встретился с представителем поставщика цыплят.



На встрече обсуждалась возможность увеличения поголовья кур-бройлеров в 2022 году до пяти тысяч штук. В итоге была достигнута договоренность о поставке первой партии цыплят-бройлеров в количестве 700 штук в марте 2022 года.



- Увеличение объёма готовой продукции позволит дополнительно обеспечить работой осуждённых, а также увеличить размер получаемой ими заработной платы, - отметили в УФСИН.

