В Улан-Удэ представят «Вселенную предков»

Анжелика Алсаткина уже удивляла своими работами жителей Бурятии. Зов предков в работах художницы затрагивает первобытные мотивы, отражая природу бурятской культуры. В своих работах она использует орнамент – как язык который понятен для всех народов мира. При помощи традиционных бурятских материалов она передаёт дух шаманизма, позволяя погрузится в истоки культурного этноса.





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27 ноября в Художественном музее имени Сампилова откроется выставка «Вселенная предков».Выставка посвящена 25-летию Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов и 60-летию Анжелики Алсаткиной – заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, члена Союза художников России, народного мастера Иркутской области.В экспозиции будут представлены живописные и графические работы, а также декоративно-прикладное искусство от ведущих усть-ордынских мастеров - Анжелики Алсаткиной, Валентины Ажуновой, Маргариты Алексеевой, Виктории Банаевой, Эдуарда Куклина, Екатерины Осиповой, Фёдора Тулохонова и Юлии Харгаевой.