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В Улан-Удэ представят «Вселенную предков»

В Улан-Удэ представят «Вселенную предков»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы увидят выставку усть-ордынских мастеров

27 ноября в Художественном музее имени Сампилова откроется выставка «Вселенная предков».

Выставка посвящена 25-летию Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов и 60-летию Анжелики Алсаткиной – заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, члена Союза художников России, народного мастера Иркутской области.

В экспозиции будут представлены живописные и графические работы, а также декоративно-прикладное искусство от ведущих усть-ордынских мастеров - Анжелики Алсаткиной, Валентины Ажуновой, Маргариты Алексеевой, Виктории Банаевой, Эдуарда Куклина, Екатерины Осиповой, Фёдора Тулохонова и Юлии Харгаевой.

Анжелика Алсаткина уже удивляла своими работами жителей Бурятии. Зов предков в работах художницы затрагивает первобытные мотивы, отражая природу бурятской культуры. В своих работах она использует орнамент – как язык который понятен для всех народов мира. При помощи традиционных бурятских материалов она передаёт дух шаманизма, позволяя погрузится в истоки культурного этноса.


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выставка

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