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Новые электрокардиографы поступили для фтизиатрии Бурятии

Новые электрокардиографы поступили для фтизиатрии Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба РКПТД
Аппараты будут использовать как в стационарах, так и в работе районных филиалов

В республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Г.Д. Дугаровой идёт планомерная замена оборудования. В учреждение поступило 11 электрокардиографов.

Это оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов пациентов с туберкулёзом. Новые аппараты компактные, переносные, в удобных сумках, что существенно расширяет возможности их использования. Они будут использоваться как непосредственно в стационарах и стационаре на дому, так и в работе районных филиалов диспансера. В будущем году они будут дополнительно оснащены программой передачи ЭКГ на персональные компьютеры и по сети GSM.

- Обеспечение современным оборудованием крайне важно для пациентов с туберкулёзом. Заболевание в сочетании с токсическим побочным воздействием противотуберкулёзной терапии может приводить к нарушению энергетического и белкового обмена сердечной мышцы, развитию дистрофических изменений и формированию дисметаболической кардиомиопатии. Одним из критериев, используемых в диагностике кардиомиопатий, являются изменения при ЭКГ исследовании. Приём фторхинолонов у некоторых пациентов может вызывать удлинение QT, с помощью ЭКГ-обследований выявляются нарушения ритма и проводимости, гипертрофии различных отделов сердца, - сообщает пресс-служба РКПТД.
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