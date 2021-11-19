Аппараты будут использовать как в стационарах, так и в работе районных филиалов
В республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Г.Д. Дугаровой идёт планомерная замена оборудования. В учреждение поступило 11 электрокардиографов.
Это оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов пациентов с туберкулёзом. Новые аппараты компактные, переносные, в удобных сумках, что существенно расширяет возможности их использования. Они будут использоваться как непосредственно в стационарах и стационаре на дому, так и в работе районных филиалов диспансера. В будущем году они будут дополнительно оснащены программой передачи ЭКГ на персональные компьютеры и по сети GSM.
- Обеспечение современным оборудованием крайне важно для пациентов с туберкулёзом. Заболевание в сочетании с токсическим побочным воздействием противотуберкулёзной терапии может приводить к нарушению энергетического и белкового обмена сердечной мышцы, развитию дистрофических изменений и формированию дисметаболической кардиомиопатии. Одним из критериев, используемых в диагностике кардиомиопатий, являются изменения при ЭКГ исследовании. Приём фторхинолонов у некоторых пациентов может вызывать удлинение QT, с помощью ЭКГ-обследований выявляются нарушения ритма и проводимости, гипертрофии различных отделов сердца, - сообщает пресс-служба РКПТД.
Новые электрокардиографы поступили для фтизиатрии Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Улан-удэнцы увидят выставку усть-ордынских мастеров
Аппараты будут использовать как в стационарах, так и в работе районных филиалов
Редкую патологию выявили ещё до рождения малыша
Горожане называют происходящее «издательством над людьми»
Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Под обращением подписались более 1,5 тысяч горожан
Ежесуточное число больных продолжает увеличиваться
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса
В дело вмешалась прокуратура
Они соревновались в скоростном подъёме
Юные художники создадут работы, посвящённые дружбе России и Монголии
Стартовала молодёжная спартакиада по необычным видам спорта
В Улан-Удэ днём до -6
Общество, 18.11.2021
Столица Бурятии принимает форум инклюзивных практик