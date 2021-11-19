Новые электрокардиографы поступили для фтизиатрии Бурятии

Аппараты будут использовать как в стационарах, так и в работе районных филиалов



В республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере имени Г.Д. Дугаровой идёт планомерная замена оборудования. В учреждение поступило 11 электрокардиографов.



Это оборудование незаменимо при диагностике и лечении заболеваний сердца и сосудов пациентов с туберкулёзом. Новые аппараты компактные, переносные, в удобных сумках, что существенно расширяет возможности их использования. Они будут использоваться как непосредственно в стационарах и стационаре на дому, так и в работе районных филиалов диспансера. В будущем году они будут дополнительно оснащены программой передачи ЭКГ на персональные компьютеры и по сети GSM.



- Обеспечение современным оборудованием крайне важно для пациентов с туберкулёзом. Заболевание в сочетании с токсическим побочным воздействием противотуберкулёзной терапии может приводить к нарушению энергетического и белкового обмена сердечной мышцы, развитию дистрофических изменений и формированию дисметаболической кардиомиопатии. Одним из критериев, используемых в диагностике кардиомиопатий, являются изменения при ЭКГ исследовании. Приём фторхинолонов у некоторых пациентов может вызывать удлинение QT, с помощью ЭКГ-обследований выявляются нарушения ритма и проводимости, гипертрофии различных отделов сердца, - сообщает пресс-служба РКПТД.

