В Улан-Удэ автобусы перестали заезжать в Светлый из-за снега

Автобусы под номерами 27 и 27К из-за выпавшего снега и скользкой дороги приостановили заезд в посёлок Светлый в Улан-Удэ. Это объявление опубликовали в stories аккаунта МУП «Городские маршруты» в Instagram утром 19 ноября.
Объявление продублировали в бурятском паблике ves_ulan_ude_, где развернулась бурная дискуссия среди подписчиков. Люди возмущаются новым неудобствам:
«Вообще нормально! Как будто снег в Бурятии - это такая неожиданность. А как люди должны в школу, на работу добираться?»,
«Хорошее решение! Все для людей! А организовать посыпать дорогу, видимо, слабо властям!?»,
«Может, тогда по всему городу отменить автобусы?! Везде скользко, снег, накаты, снежные наросты»,
«Может, это уже вопрос прокуратуры? Почему люди не должны иметь возможности уехать?»,
«Издательство над людьми».
Некоторые горожане отметили, что при выпадении осадков такое уже бывало: «Когда снег – автобусы не заходят в Светлый. Когда дождь - тоже не заходят. Когда начнут ездить автобусы нормально?!», «Это уже несколько лет так», «Как обычно».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в МУП «Городские маршруты» объявляли о том, что этот маршрут не будет заезжать в Светлый из-за плохой дороги. Движение пообещали восстановить после решения проблемы.
Маршрут появился в начале 2020 года. Его протяжённость – 23 км. Автобусы проходят по улицам Акмолинская – Сотниковская – Радикальцева – Борсоева – Смолина - Ленина - Свободы - Кирова (ул. Куйбышева) - Балтахинова - Бабушкина - Терешковой - Сахьяновой - Жердева – пр. Строителей - Мокрова - дороге в мкрн Забайкальский – мкрн Светлый.