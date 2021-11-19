В Забайкалье кафе стали давать скидки вакцинированным

В некоторых местах с QR-кодом можно пообедать за полцены



В некоторых кафе и ресторанах Читы начали предоставлять скидки до 50% посетителям с QR-кодом о вакцинации. Это касается тех гостей, которые обедают в помещении ресторана, а не покупает еду навынос.



- Данная мера, на мой взгляд, призвана привлечь в ресторан больше гостей. Ведь после введения на объектах общепита обязательной системы QR-кодов клиентопоток значительно снизился. Да, нужно будет предъявить паспорт и персональный QR-код, но зато привычный обед обойдётся вдвое дешевле, – объяснил замминистра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.



Бонусы для вакцинированных действуют и в некоторых регионах России. Так, в Хабаровске привитый житель получает одно бесплатное занятие в спортзале или час в бассейне, в кафе и ресторанах скидка для таких гостей – 10%. В Костроме пенсионеры, поставившие вакцину, могут получить сто бесплатных поездок в общественном транспорте. В Магаданской области таким пенсионерам платят по тысяче рублей. А некоторые авиакомпании дарят вакцинированным мили. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.

