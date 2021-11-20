В Бурятии пройдёт юбилейный слёт «Юнармии»

Мероприятие проведут в дистанционном формате



С 13 по 17 декабря в Бурятии состоится республиканский слёт отделений всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в рамках празднования пятилетнего юбилея движения.



Слёт пройдёт в дистанционном формате. Для команд юнармейцев проведут конкурсные испытания: приветствие команд «Юнармейский привет», интеллектуальная битва «Славные герои Бурятии», конкурс «Юнармейское дело».



В смотре принимают участие сборные команды муниципальных образований Бурятии в двух возрастных категориях: 13-15 лет, 16-18 лет, в количестве 6 человек (5 юнармейцев + 1 командир отделения) и педагог-руководитель команды (по одной команде от района в каждой возрастной категории).



Заявки направляются в срок до 6 декабря на электронный адрес shoyd89@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение 12+

