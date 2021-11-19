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ДШИ в микрорайоне Улан-Удэ получит новое здание

ДШИ в микрорайоне Улан-Удэ получит новое здание
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Сейчас в помещении начат капитальный ремонт

В этом году филиал детской школы искусств №10, расположенный в микрорайоне Звёздный города Улан-Удэ, получил здание бывшего детского сада министерства обороны России площадью более 1150 кв. м. Помещению требуется капитальный ремонт.

На эти цели из муниципального бюджета выделено более 11 млн рублей, которые направят на ремонт кровли, систем вентиляции, отопления, наружных сетей, электричества. Также будут оборудованы пандусы, запасные выходы. Вторым этапом начнутся отделочные работы.

После масштабного обновления в этом помещении смогут обучаться в два раза больше детей – до 110 человек. Ранее филиал размещался на площади 220 кв. м, где музыкой и живописью занимались 56 детей.

- Филиал находился в жилом доме в объединённых четырёх квартирах. Теперь площадь выросла до 1150 кв. м и сейчас здесь начат капитальный ремонт. Детская школа искусств в Звёздном – это единственный очаг культуры в микрорайоне, - отметила председатель комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ Ирина Ковалёва.

В школе велось обучение лишь по четырём направлениям: «Живопись», «Хоровое пение», «Изобразительное искусство», подготовка детей к школе. После ремонта планируется расширение отделения искусств. Кроме этого, после переезда в новое здание школа искусств сможет оказывать услуги не только детям и подросткам, но и взрослым.

Планируется, что все желающие смогут заниматься здесь хореографическим, театральным и декоративно-прикладным искусством, посещать студии эстрадного вокала и фольклора, керамики, ритмики и здорового образа жизни, студию художественного творчества для молодых мам, а также мастер-классы по различным направлениям изобразительной и художественной деятельности для взрослых.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, население микрорайона Звёздный составляет около двух тысяч человек. В школе обучается 290 детей, детский сад посещают 100 человек.

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