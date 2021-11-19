Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Читинец обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
По версии следствия, в октябре пьяный мужчина на улице возле спортивной коробки у дома № 2 по улице Боровая в Чите, выражаясь грубой нецензурной бранью, стал демонстрировать пневматическое ружьё модели МР-512, а также пусковое устройство «Сигнал охотника», из которого выстрелил два раза вверх. Проходя мимо другого дома, увидев скопление людей, он вновь выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника».
Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел показать свою значимость, напугать знакомых и других людей, находящихся на улице.
В ходе предварительного расследования обвиняемый признал свою вину.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. Мужчине грозит до семи лет колонии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Читинец, показывая значимость, стрелял на улице
Общество, Фото:
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