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Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство

Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса

39-летний житель города Закаменска признан виновным в вымогательстве, с применением насилия.

В суде установлено, что в январе мужчина придумал историю о краже мяса с его фермы местным жителем. Он попросил троих знакомых помочь получить возмещение якобы причинённого ему ущерба.

Вместе с приятелями, не знающими о преступных намерениях, он потребовал от мужчины 10 тысяч рублей, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура суд приговор

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