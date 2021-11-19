Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса
39-летний житель города Закаменска признан виновным в вымогательстве, с применением насилия.
В суде установлено, что в январе мужчина придумал историю о краже мяса с его фермы местным жителем. Он попросил троих знакомых помочь получить возмещение якобы причинённого ему ущерба.
Вместе с приятелями, не знающими о преступных намерениях, он потребовал от мужчины 10 тысяч рублей, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища.
Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Общество, Фото:
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