Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство

Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса



39-летний житель города Закаменска признан виновным в вымогательстве, с применением насилия.



В суде установлено, что в январе мужчина придумал историю о краже мяса с его фермы местным жителем. Он попросил троих знакомых помочь получить возмещение якобы причинённого ему ущерба.



Вместе с приятелями, не знающими о преступных намерениях, он потребовал от мужчины 10 тысяч рублей, нанеся ему несколько ударов в область головы и туловища.



Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

