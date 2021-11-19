В Бурятии бизнесмен добился переноса остановки от входа в магазин

Прокуратура выявила нарушение градостроительных норм



Заместитель прокурора Бурятия Светлана Козлова провела заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. В состав рабочей группы вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике, представители правоохранительных и контролирующих органов республики, общественных организаций.



Предметом обсуждения явились результаты рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности.



Предприниматели обращались с жалобами на действия органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам ограничения предпринимательской деятельности, административного давления на бизнес.



К примеру, Северобайкальской межрайонной прокуратурой восстановлены права ООО «Аргишти». В нарушение постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего продление действия срочных лицензий, сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский» в ходе внеплановой проверки общества незаконно изъята продовольственная продукция.



Начальнику межмуниципального отдела внутренних дел внесено представление, по результатам рассмотрения которого товар вернули, два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.



Прокурор Заиграевского района проверил доводы индивидуального предпринимателя о строительстве остановочного пункта в непосредственной близости от входа в его магазин. Установлено, что проектная документация строительства объекта составлена с нарушением градостроительных норм. По результатам рассмотрения представления прокурора района проектная документация скорректирована, нарушенные права предпринимателя восстановлены.



По всем заявлениям предпринимателей обеспечено их рассмотрение, приняты меры прокурорского реагирования.



- По итогам заседания запланированы мероприятия по совершенствованию механизма оперативного взаимодействия в целях защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

