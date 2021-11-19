Молочное предприятие в Бурятии задолжало работникам более 800 тысяч

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Бурёнка» заработная плата выплачивалась не в полном объёме. За июль – сентябрь 2021 года перед 11 работниками образовалась задолженность в сумме 826 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства долг по заработной плате погашен.



В отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены дела об административном правонарушении за неполную выплату зарплаты в срок. Виновным назначены предупреждение и штраф в размере 10 тысяч рублей соответственно.



Органами предварительного расследования по указанному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

