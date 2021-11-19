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Молочное предприятие в Бурятии задолжало работникам более 800 тысяч

Молочное предприятие в Бурятии задолжало работникам более 800 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, на ООО «Мухоршибирский молочный комбинат «Бурёнка» заработная плата выплачивалась не в полном объёме. За июль – сентябрь 2021 года перед 11 работниками образовалась задолженность в сумме 826 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства долг по заработной плате погашен.

В отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены дела об административном правонарушении за неполную выплату зарплаты в срок. Виновным назначены предупреждение и штраф в размере 10 тысяч рублей соответственно.

Органами предварительного расследования по указанному факту проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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