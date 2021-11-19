В Улан-Удэ днём до -6
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября в республике облачно с прояснением, местами снег различной интенсивности. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -3,-8, местами -10,-15.
В Улан-Удэ временами снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии снежная и ветреная погода
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