На Бурятию надвигается непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра будут достигать 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по южной половине республики и Прибайкалью местами пройдёт снегопад, ожидается усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица, снежные накаты, местами заносы.



В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -6,-8.



Прогноз о снегопадах также появлялся несколько дней назад. Максимальные осадки осадки до 5 мм прошли в Муйском и Баунтовском районе, ветер до 15 м/c наблюдался в Еравнинском районе. Однако в целом пока обошлось без негативных последствий, отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.



Смс об ухудшении погоды на днях разослали более 300 тысячам абонентов.



В готовности к реагированию находятся 705 человек и 247 единиц техники, 44 пункта обогрева и питания.

