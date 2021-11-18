Порывы ветра будут достигать 20 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 ноября по южной половине республики и Прибайкалью местами пройдёт снегопад, ожидается усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица, снежные накаты, местами заносы.
В Улан-Удэ утром и днём снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -14,-16, днём -6,-8.
Прогноз о снегопадах также появлялся несколько дней назад. Максимальные осадки осадки до 5 мм прошли в Муйском и Баунтовском районе, ветер до 15 м/c наблюдался в Еравнинском районе. Однако в целом пока обошлось без негативных последствий, отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.
Смс об ухудшении погоды на днях разослали более 300 тысячам абонентов.
В готовности к реагированию находятся 705 человек и 247 единиц техники, 44 пункта обогрева и питания.
На Бурятию надвигается непогода
Общество, Фото:
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