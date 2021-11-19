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В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»

В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Юные художники создадут работы, посвящённые дружбе России и Монголии

В Бурятии пройдёт республиканский дистанционный конкурс творческих работ «Палитра дружбы». Мероприятие посвящено столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В нём могут принять участие учащиеся художественных отделений детских школ искусств, студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования республики.

Конкурс проводится по номинациям: «Графика», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». Предоставляются творческие работы на следующие темы:
- исторические и культурные события, традиции в религии, искусстве, отражающие дружбу народов России и Монголии;
- современная жизнь братских народов;
- исторические личности, внёсшие вклад в установление дружеских отношений между Россией и Монголией.

Приём заявок начинается с 22 ноября, отправление цифровых изображений – до 17 декабря.
Конкурсные работы жюри просмотрит 20-21 декабря. Рассылка дипломов и благодарственных писем начнётся с 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

Возрастное ограничение 6+
Бурятия конкурс дети Монголия

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