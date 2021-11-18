В школах проходит специальная акция
В Бурятии проходит второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021». Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии, психологи республиканского наркологического диспансера и общественники проводят профилактические беседы в школах Улан-Удэ.
Общественники делились с детьми с собственными наблюдениями и примерами из жизни наркоманов.
Медицинский психолог республиканского наркологического диспансера Борис Бубаев кратко рассказал о вреде курения подростками электронных сигарет. Он отметил, что парение электронными устройствами не является безопасной имитацией курения, как считают многие подростки и молодежь, а негативно отражается на здоровье.
В рамках операции проведены антинаркотические мероприятия в школах №№ 9, 17, 52, 64, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии школьников убеждали не пробовать электронные сигареты
Общество, Фото:
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