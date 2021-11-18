В Бурятии школьников убеждали не пробовать электронные сигареты

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В школах проходит специальная акция



В Бурятии проходит второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021». Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии, психологи республиканского наркологического диспансера и общественники проводят профилактические беседы в школах Улан-Удэ.



Общественники делились с детьми с собственными наблюдениями и примерами из жизни наркоманов.



Медицинский психолог республиканского наркологического диспансера Борис Бубаев кратко рассказал о вреде курения подростками электронных сигарет. Он отметил, что парение электронными устройствами не является безопасной имитацией курения, как считают многие подростки и молодежь, а негативно отражается на здоровье.



В рамках операции проведены антинаркотические мероприятия в школах №№ 9, 17, 52, 64, сообщили в МВД по Бурятии.





