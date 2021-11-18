Для тренеров Бурятии провели мастер-класс

Общество, Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

Двухдневную учёбу провёл Айдар Касымов



В Улан-Удэ прошёл мастер-класс «Современные практические методы в функциональной подготовке спортсменов», сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



Двухдневную учёбу для бурятских тренеров, которые представляли федерации спортивной борьбы, бокса, тхэквондо, дзюдо, самбо и смешанного боевого единоборства (ММА), провёл эксперт компании «Спортинсайт» Айдар Касымов.



Участникам семинара показали многофункциональное оборудование Suples, которое помогает развивать выносливость, координационные и скоростно-силовые качества спортсмена. Рассмотрели современные подходы в физической подготовке спортсменов и современные технологии спорта для тренировок и восстановления после физических нагрузок.



В мастер-классе участвовало около 40 тренеров.





