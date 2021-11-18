Двухдневную учёбу провёл Айдар Касымов
В Улан-Удэ прошёл мастер-класс «Современные практические методы в функциональной подготовке спортсменов», сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Двухдневную учёбу для бурятских тренеров, которые представляли федерации спортивной борьбы, бокса, тхэквондо, дзюдо, самбо и смешанного боевого единоборства (ММА), провёл эксперт компании «Спортинсайт» Айдар Касымов.
Участникам семинара показали многофункциональное оборудование Suples, которое помогает развивать выносливость, координационные и скоростно-силовые качества спортсмена. Рассмотрели современные подходы в физической подготовке спортсменов и современные технологии спорта для тренировок и восстановления после физических нагрузок.
В мастер-классе участвовало около 40 тренеров.
Для тренеров Бурятии провели мастер-класс
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