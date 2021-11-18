Иркутский спортсмен стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Усольчанин выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 94 кг



Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Роман Лукашевич стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу, который со 2 по 12 ноября проходил в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире приняли участие бойцы из 68 стран мира.



Роман выступал в весовой категории свыше 94 килограммов, где за медали боролся 21 участник из 15 стран. Он провёл четыре схватки, из них в трёх одержал победу над соперниками из ОАЭ, Южной Кореи и Анголы. В полуфинале проиграл спортсмену из Марокко, первому номеру в мировом рейтинге JJIF Сейфеддину Хумину, вес которого составляет 209 килограммов.



По итогам турнира чемпионом мира в весе свыше 94 килограммов стал Сейфеддин Хумин. Серебряную награду выиграл Александр Сак из Германии. Ещё одна бронза – у россиянина Андрея Волкова.



На чемпионате мира Роман Лукашевич также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

