Усольчанин выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 94 кг
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Роман Лукашевич стал бронзовым призёром чемпионата мира по джиу-джитсу, который со 2 по 12 ноября проходил в Абу-Даби (ОАЭ). В турнире приняли участие бойцы из 68 стран мира.
Роман выступал в весовой категории свыше 94 килограммов, где за медали боролся 21 участник из 15 стран. Он провёл четыре схватки, из них в трёх одержал победу над соперниками из ОАЭ, Южной Кореи и Анголы. В полуфинале проиграл спортсмену из Марокко, первому номеру в мировом рейтинге JJIF Сейфеддину Хумину, вес которого составляет 209 килограммов.
По итогам турнира чемпионом мира в весе свыше 94 килограммов стал Сейфеддин Хумин. Серебряную награду выиграл Александр Сак из Германии. Ещё одна бронза – у россиянина Андрея Волкова.
На чемпионате мира Роман Лукашевич также выполнил норматив мастера спорта международного класса. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский спортсмен стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
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