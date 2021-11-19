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В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг

В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовала молодёжная спартакиада по необычным видам спорта

В Иркутске стартовала студенческая спартакиада по нестандартным видам спорта. Программа соревнований включает в себя чемпионаты по боулингу, военно-тактической игре «Лазертаг», командной игре в снежки «Юкигассен».

Соревнования будут проводиться в несколько этапов. 17 ноября состоялся первый тур – чемпионат по боулингу. В нем приняли участие 10 команд. Победителями стали студенты Иркутского национального исследовательского технического университета. На втором месте – команда Байкальского госуниверситета, на третьем – ИГУ. Финал соревнований запланирован на 17 декабря.

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятие проводится без зрителей и болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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Иркутск студенты спартакиада спорт

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