В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг

Стартовала молодёжная спартакиада по необычным видам спорта



В Иркутске стартовала студенческая спартакиада по нестандартным видам спорта. Программа соревнований включает в себя чемпионаты по боулингу, военно-тактической игре «Лазертаг», командной игре в снежки «Юкигассен».



Соревнования будут проводиться в несколько этапов. 17 ноября состоялся первый тур – чемпионат по боулингу. В нем приняли участие 10 команд. Победителями стали студенты Иркутского национального исследовательского технического университета. На втором месте – команда Байкальского госуниверситета, на третьем – ИГУ. Финал соревнований запланирован на 17 декабря.



В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятие проводится без зрителей и болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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