В Улан-Удэ составили протоколы на очередных пассажиров без масок

Рейды на транспорте проходят минимум три раза в неделю



В общественном транспорте Улан-Удэ продолжаются проверки соблюдения масочного режима.



Накануне, 17 ноября, мобильные группы из числа сотрудников комитета по транспорту и ГИБДД провели рейд по проверке соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте. Всего проверено 65 транспортных средств и 520 пассажиров.



- За отсутствие защитных масок составлено четыре протокола на пассажиров автобусов маршрутов №4А, 55, 77, 82, - сообщили в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



Сегодня рейд проходит вблизи остановки на пр. 50-летия Октября.



В автобусах размещены объявления о необходимости обязательного использования пассажирами защитных масок. Пассажиры, у которых по какой-либо причине масок с собой не оказалось, могут приобрести их у кондуктора или водителя автобуса.



Мобильные рейды по транспорту проходят минимум три раза в неделю. За несоблюдение противоковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до 1,5 тысяч рублей, напомнили в мэрии.



