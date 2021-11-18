 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

В Улан-Удэ выбрали лучшего участкового

В Улан-Удэ выбрали лучшего участкового
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Им стал старший лейтенант полиции Жаргал Батуев

17 ноября в управлении МВД России по городу Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвящённое 98-й годовщине со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД Российской Федерации. По традиции в профессиональный праздник названы имена лучших сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, подведены итоги работы и вручены награды за достигнутые результаты.

Победителем конкурса стал старший лейтенант полиции Жаргал Батуев отдела УУП и ПДН УМВД по Улан-Удэ, а лучшим подразделением участковых уполномоченных полиции назван отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ.

Победителям ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение УУП и ПДН управления МВД России по г. Улан-Удэ» были вручены награды и денежные сертификаты, сообщает управление по информационной политике администрации столицы Бурятии. 
Улан-Удэ полиция участковые конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутский спортсмен стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Иркутский спортсмен стал призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
Общество, 18.11.2021
Усольчанин выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 94 кг
В Забайкалье не поддержали проект об ограничении времени продажи алкоголя
В Забайкалье не поддержали проект об ограничении времени продажи алкоголя
Общество, 18.11.2021
Запрет спровоцирует рост нелегальной продажи алкогольной продукции
Иркутские кёрлингисты победили на первенстве России
Иркутские кёрлингисты победили на первенстве России
Общество, 18.11.2021
Соревнования проводились среди юношей до 19 лет
Николай Дудко стал заслуженным художником Бурятии
Николай Дудко стал заслуженным художником Бурятии
Общество, 18.11.2021
Церемония вручения удостоверения прошла 17 ноября
На мостах трассы «Байкал» введут ограничения движения
На мостах трассы «Байкал» введут ограничения движения
Общество, 18.11.2021
Также это коснётся мостов автомобильных дорог А-340 и А-333 в Бурятии
В Бурятии росгвардейцы почтили память ветерана
В Бурятии росгвардейцы почтили память ветерана
Общество, 18.11.2021
Сотрудники вневедомственной охраны возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам
В заказнике в Бурятии будут искать нарушителей
В заказнике в Бурятии будут искать нарушителей
Общество, 18.11.2021
Рейд состоится в ближайшие выходные
На Бурятию надвигается непогода
На Бурятию надвигается непогода
Общество, 18.11.2021
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
У эмигрировавшего в США бизнесмена из Улан-Удэ позитивный настрой
У эмигрировавшего в США бизнесмена из Улан-Удэ позитивный настрой
Общество, 18.11.2021
Алексей Семёнов сравнил сервис в больницах России и Америки
Для тренеров Бурятии провели мастер-класс
Для тренеров Бурятии провели мастер-класс
Общество, 18.11.2021
Двухдневную учёбу провёл Айдар Касымов
Ирина Цыденова посетила спектакль-«реквием»
Ирина Цыденова посетила спектакль-«реквием»
Общество, 18.11.2021
В Бурятском театре драмы рассказали о том, что впечатлило супругу главы Бурятии
Ушёл из жизни последний ветеран Кижингинского района Бурятии
Ушёл из жизни последний ветеран Кижингинского района Бурятии
Общество, 18.11.2021
Цыренжапа Тогмитова не стало на 98-м году жизни  
Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип
Супруги из театра «Байкал» выпустили первый совместный клип
Общество, 18.11.2021
Клип презентовали народные артисты Бурятии Болот и Сэсэгма Сандиповы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^