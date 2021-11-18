Им стал старший лейтенант полиции Жаргал Батуев
17 ноября в управлении МВД России по городу Улан-Удэ состоялось торжественное собрание, посвящённое 98-й годовщине со Дня образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД Российской Федерации. По традиции в профессиональный праздник названы имена лучших сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, подведены итоги работы и вручены награды за достигнутые результаты.
Победителем конкурса стал старший лейтенант полиции Жаргал Батуев отдела УУП и ПДН УМВД по Улан-Удэ, а лучшим подразделением участковых уполномоченных полиции назван отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 управления МВД России по городу Улан-Удэ.
Победителям ежегодного городского смотра-конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение УУП и ПДН управления МВД России по г. Улан-Удэ» были вручены награды и денежные сертификаты, сообщает управление по информационной политике администрации столицы Бурятии.
В Улан-Удэ выбрали лучшего участкового
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