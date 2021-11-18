В Бурятии военные получат новейший санитарный бронеавтомобиль

Автомобиль способен защитить пассажиров от пуль и осколков



Новейший санитарный бронеавтомобиль «Линза» до конца текущего года поступит на вооружение в танковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии. Бронеавтомобиль также пополнит парк боевых машин мотострелкового подразделения.



«Линза» предназначена для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колёсной формулой 4х4 из семейства «Тайфун».



- Снаряжённая масса автомашины составляет более 15 тонн. Его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

