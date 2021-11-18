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В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой

В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Прививки ставят только тем, кто согласен

В исправительных учреждениях Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Вакцинация началась в апреле 2021 года, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Работа проводится силами мобильных бригад учреждений министерства здравоохранения. На сегодняшний день вакцинировано более 70% граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики.

Вакцинация является добровольной. Перед прививкой каждый пациент заполняет бланк согласия на прививку и проходит осмотр врача с целью выявления противопоказаний.

В конце июня ФСИН России сообщала, что прививку от коронавируса сделали 44,57% подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Тогда насчитывалась 129 тысяч вакцинированных. 
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