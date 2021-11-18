В Иркутске будут наблюдать за лунным затмением

Самое продолжительное за пять веков затмение состоится 19 ноября



В Иркутской области 19 ноября астрономы зафиксируют частное лунное затмение. Трансляция наблюдений на YouTube-канале Иркутского регионального астрономического общества (ИРАО) начнётся в 15:30 по иркутскому времени — в это время явление будут наблюдать в Западном полушарии Земли. А с 17:00 наблюдения начнутся в Иркутске.



- Лунное затмение 19 ноября частное — это означает, что Луна погрузится в тень Земли не полностью, узкий край спутника останется светлым, - говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Теневая фаза затмения начнётся в 15:18 — в Иркутске в это время Луна будет ещё под горизонтом, максимальная фаза, 99%, наступит в 17:02, а взойдёт Луна в нашем городе только в 17:10, уже затмённая. Завершится затмение в 18:47. Поэтому, чтобы показать все фазы явления, мы договорились о совместной трансляции с коллегами из старейшего планетария Западного полушария — планетария Адлера в Чикаго.



Помимо трансляции наблюдений онлайн, Иркутский планетарий и ИРАО организуют и офлайн-наблюдения. Телескопы будут установлены возле декоративного сооружения «Иркутская ГЭС» при въезде на плотину ГЭС с левого берега Ангары, на площадке в начале улицы Звездинская рядом с рощей «Звёздочка» и на Нижней набережной за мемориалом «Вечный Огонь». Необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию в очереди к телескопу, участие в наблюдениях бесплатное.



- Затмение 19 ноября 2021 года является самым продолжительным частным лунным затмением с XV века — оно будет длиться 6 часов 2 минуты, включая полутеневые фазы, которые не видны невооружённым глазом. Дело в том, что максимум затмения произойдёт примерно за 41 час до достижения Луной апогея — дальней от Земли точки орбиты. Чем дальше Луна, тем медленнее она движется по орбите, что означает, что ей требуется больше времени, чтобы пройти через тень Земли. Следующее затмение такой продолжительности произойдёт 8 февраля 2669 года, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария.

