Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций



Группа «Сезон Dождей» выступит в КТЦ «Феникс» совместно с московским музыкантом Антоном Макаровым. Концерт состоится 22 ноября в рамках проекта «Откровенно», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Музыканты исполнят свои песни в непривычной для аудитории аранжировке. Во второй части концерта они будут аккомпанировать московскому музыканту Антону Макарову.



Антону Макарову только 25 лет, при этом список его работ и проектов, в которых он принимает участие, впечатляет. Молодой гитарист, композитор и продюсер выпустил несколько англоязычных альбомов, собрал свою группу, съездил в европейский тур с Миджем Юром из Ultravox, спродюсировал сольник Олега Гаркуши «23», влился в состав инди-групп «Свидание» и «Дайте Танк (!)», организовал свой русскоязычный проект «Диктофон», дебютный сингл которого «Космонавт» был записан вместе с Найком Борзовым.



Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций. Макаров соединяет акустический блюз с мощной энергетической подачей — нечто подобное в более неистовом варианте звучало на альбомах Ника Кейва в 80-е. Среди интересов музыканта сильные аффективные состояния, советский нуар и рок-романтика.





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