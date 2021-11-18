 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом

Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций

Группа «Сезон Dождей» выступит в КТЦ «Феникс» совместно с московским музыкантом Антоном Макаровым. Концерт состоится 22 ноября в рамках проекта «Откровенно», сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Музыканты исполнят свои песни в непривычной для аудитории аранжировке. Во второй части концерта они будут аккомпанировать московскому музыканту Антону Макарову.

Антону Макарову только 25 лет, при этом список его работ и проектов, в которых он принимает участие, впечатляет. Молодой гитарист, композитор и продюсер выпустил несколько англоязычных альбомов, собрал свою группу, съездил в европейский тур с Миджем Юром из Ultravox, спродюсировал сольник Олега Гаркуши «23», влился в состав инди-групп «Свидание» и «Дайте Танк (!)», организовал свой русскоязычный проект «Диктофон», дебютный сингл которого «Космонавт» был записан вместе с Найком Борзовым.

Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций. Макаров соединяет акустический блюз с мощной энергетической подачей — нечто подобное в более неистовом варианте звучало на альбомах Ника Кейва в 80-е. Среди интересов музыканта сильные аффективные состояния, советский нуар и рок-романтика.


Возрастное ограничение 16+

музыканты концерт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой
В Бурятии от коронавируса вакцинируют за колючей проволокой
Общество, 18.11.2021
Прививки ставят только тем, кто согласен
Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом
Группа «Сезон Dождей» выступит в Улан-Удэ с московским артистом
Общество, 18.11.2021
Антон Макаров известен как проповедник олдскульных рок-традиций
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за «горя люкового»
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за «горя люкового»
Общество, 18.11.2021
Открытые люки в городе могут стать опасной ловушкой для пешеходов
В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения
В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения
Общество, 18.11.2021
Зампред правительства Бурятии заявил, что самовольно построенные дома в неположенном месте не станут сносить
Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео
Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео
Общество, 18.11.2021
«Красавцы!» - пользователи Сети остались в восторге  
В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар
В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар
Общество, 18.11.2021
Автоинспекторы заметили задымление, патрулируя улицы
Волки в Этнографическом музее в Улан-Удэ переехали в «апартаменты»
Волки в Этнографическом музее в Улан-Удэ переехали в «апартаменты»
Общество, 18.11.2021
Кичи и Лиман теперь живут в просторном вольере 
В Бурятии стартует конкурс исторических фотографий Улан-Удэ
В Бурятии стартует конкурс исторических фотографий Улан-Удэ
Общество, 18.11.2021
Победители получат денежные сертификаты
В Бурятии определят победителя конкурса национального балета
В Бурятии определят победителя конкурса национального балета
Общество, 17.11.2021
Финальный показ состоится в конце этой недели
В Бурятии военные отразили удар «противника» с воздуха
В Бурятии военные отразили удар «противника» с воздуха
Общество, 17.11.2021
В тренировке приняли участие расчёты ЗРК «Бук» ВВО
Иркутск примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Иркутск примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, 17.11.2021
За медали будут бороться девушки до 16 лет и 21 года
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс о мамах
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс о мамах
Общество, 17.11.2021
Его участниками стали школьники, находящиеся на различных видах учёта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^