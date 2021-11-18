В Забайкалье не поддержали проект об ограничении времени продажи алкоголя

Запрет спровоцирует рост нелегальной продажи алкогольной продукции



В Забайкальском крае прокуратура региона предложила запретить продавать алкоголь с 21:00 до 23:00 по местному времени. Данный проект не поддержали предприниматели.



- Мы подробно обсудили данный законопроект в рамках оценки регулирующего воздействия с представителями бизнес-сообщества, прокуратуры края и экспертами рабочей группы по вопросам улучшения делового климата региона. Эксперты отметили, что предлагаемый запрет повлечёт существенное снижение прибыли законопослушных предпринимателей. Краевое министерство финансов указывает на то, что уменьшится доход бюджета края от уплаты акцизов на алкоголь. Введение ограничения спровоцирует увеличение нелегальной продажи алкогольной продукции в запрещённое время. А это уже может отрицательно сказаться на здоровье людей, – пояснила начальник отдела совершенствования государственного управления министерства экономического развития Забайкалья Ольга Игнатьева.



При этом в ведомстве отметили, что снижение алкоголизации населения – безусловно социально важная цель, но нужны альтернативные механизмы её достижения.



- Законодательные инициативы должны быть направлены на улучшение уровня и качества жизни граждан, пропаганду здорового образа жизни, а усилия контрольных органов необходимо сосредоточить на пресечении нелегального оборота алкоголя, профилактике нарушений в данной сфере и обеспечении контроля за уже действующими ограничениями, а не на введении запретов для легального бизнеса, – подчеркнула Ольга Игнатьева.



С заключением об оценке законопроекта можно ознакомиться сайте министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

