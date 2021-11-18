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Иркутские кёрлингисты победили на первенстве России

Иркутские кёрлингисты победили на первенстве России
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования проводились среди юношей до 19 лет

Команда Иркутской области «Комсомолл 2» победила на первенстве России по кёрлингу среди юношей до 19 лет, которое с 12 по 17 ноября проходило в тренировочном центре дворца спорта «Айсберг» в Сочи. В турнире участвовали 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Челябинской, Новосибирской, Свердловской, Ярославской, Самарской областей, Краснодарского и Красноярского краёв, Республики Татарстан.

По регламенту первенства страны на первом этапе соревнований команды сыграли в четырёх группах по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы вышли в следующий этап соревнований. Также проводились матчи за 5-8 места. Во втором этапе соревнований (плей-офф) восемь команд сыграли по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. Матч состоял из восьми эндов. Все матчи проводились с экстра-эндами, до выявления победителя.

Иркутская команда по итогам предварительного этапа вышли в плей-офф со второго места. В плей-оффе иркутяне выиграли у команд «Москвич 1», Челябинской области и сборной Москвы. По результатам победителями первенства России стали иркутские спортсмены. Второе место заняла сборная Москвы. На третьем месте оказалась команда Челябинской области.

Теперь трём женским командам Иркутской области предстоит побороться за медали на первенстве России по кёрлингу среди девушек до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
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