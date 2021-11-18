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Шахматисты Бурятии выиграли 36 медалей первенства ДФО

Шахматисты Бурятии выиграли 36 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Из них 15 наград – золотые

На первенстве Дальневосточного федерального округа по быстрым шахматам бурятские спортсмены завоевали 12 медалей, пять из которых золотые. Победителями двухдневных баталий стали Тамерлан Ч., Владислав Д., Софья У., Номина Д. и Сойжина К.

В группе до 17 лет свою очередную победу одержал Тамерлан Ч. С первого тура он захватил лидерство и позволил себе расслабиться лишь в последнем туре, уступив Константину Ц. из Приморского края. В итоге на счету Тамерлана 8 очков.

В группе до 19 лет победителем стал показал Владислав Д. В отличие от турнира по классическим шахматам он показал стопроцентный результат.

В группе детей до 11 лет вновь уверенно сыграла Софья У. На этот раз она могла набрать стопроцентный результат, но оступилась в последнем туре. У Софьи 8 очков.

Прекрасно выступили бурятские шахматистки в группе девушек до 15 лет, здесь они заняли весь пьедестал почёта. Победительницей стала Номина Д. Второе место заняла Арьяна Ж., а Виктория Б. награждена бронзовой медалью.

И у девушек до 17 лет тоже хорошие результаты. Лидером турнира стала Сойжина К., которая по итогам набрала 7 очков. Всего на пол-очка отстала от победительницы бронзовый призёр Мария Х.

Два призовые места достались бурятским спортсменам в группе юношей до 15 лет. Батор Ж. с 7 очками финишировал на втором месте. Победитель ДФО по классическим шахматам Роман С. довольствовался «бронзой».

По одному медали завоевали шахматисты республики в группах детей до 9 и 13 лет. В самой младшей группе Лев С. по дополнительным показателям опередил сразу двух спортсменов и завоевал серебряную медаль. У Льва 6,5 очков. Столько же очков в группе до 13 лет на счету Артура Л., но это принесло ему «бронзу».

В последний день первенства Дальневосточного федерального округа состоялись соревнования в блиц. И в этот раз бурятские шахматисты выиграли пять золотых медалей.

Героями соревнований во Владивостоке вновь стали Владислав Д. и Сойжина К. Они в блиц турнире заняли первые места и из столицы Приморья привезли домой по три золотые медали. Владислав в 11 турах набрал 10 очков и стал недосягаемым для соперников. За время всех соревновательных дней в 29 партиях он проиграл только два раза. В группе девушек до 17 лет Сойжина набрала 10 очков, уступив только подруге по команде Дариме С. в 5-м туре. В свою очередь, Дарима стала серебряным призёром, набрав 9 очков.

У мальчиков до 11 лет блестяще выступил Лев А. В 11 турах он лишь два раза уступил своим соперникам, в остальных одержал победы и с 9-ю очками стал победителем ДФО.

В этой же возрастной группе у детей до 11 лет вновь прекрасную игру продемонстрировала Софья У. Она набрала 10 очков. Софья вновь проиграла Элизе Т. из Приморского края, но на этот раз в отличие от турнира по классическим шахматам это не стало помехой для завоевания ею второй золотой медали.

В двух предыдущих турнирах Булат Ж. оказывался рядом с победителем, но в игре блиц показал всё своё мастерство, наконец-то завоевав чемпионский титул. Примечательно, что для этого ему хватило 9 очков. В этой группе третье место занял Роман Г.

Два призовых места у юношей до 13 лет. Набравший 9 очков Булат В. стал серебряным призёром, у Алдара Б. третье место.

Двукратная победительница ДФО 2021 года Номина Д. в блиц турнире завоевала бронзовую медаль, уступив лишь двум шахматисткам из Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

Напомним, что в первенстве Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам спортсмены Бурятии завоевали 10 медалей разных достоинств. Пятеро шахматистов стали чемпионами турнира.
Бурятия шахматы первенство ДФО спорт

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