В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения

Зампред правительства Бурятии заявил, что самовольно построенные дома в неположенном месте не станут сносить
В Улан-Удэ помогут самовольщикам из ДНТ «Хвойное». Ради них перенесут сети электроснабжения, в результате чего жители смогут узаконить свои дома.
- Такое решение принял заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников в ходе рабочего совещания с представителями министерства транспорта Бурятии, ПАО «Россети Сибирь» и администрацией Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Ранее жители ДНТ обратились с просьбой решить вопрос переноса сетей электроснабжения для узаконивания земельных участков. Сейчас земельные участки находятся в охранной зоне сетей электроснабжения, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ТП-1123 (охранная зона ВЛ-0.4 кВ – 2м, ВЛ-10кВ – 10м). Потому жители не могут узаконить свои земельные участки и домовладения, пояснили в минтрансе республики.
Ещё в октябре состоялось выездное совещание под председательством Луковникова в ДНТ «Хвойное». В результате чего принято решение о переносе линий электропередач. ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» рассчитали примерную стоимость мероприятий – 1,4 млн рублей.
- Конечно, дома возведены без согласия администрации города, в неположенном месте. Однако сегодня мы не можем снести строения и оставить людей без жилья, поэтому будем помогать. Свет у людей должен быть в первую очередь. У нас уже есть понимание, в какую сумму обойдется строительство ЛЭП и прокладка сетей электроснабжения, специалисты ПАО «Россети Сибирь» сделали полный расчёт. Министерство транспорта Бурятии поможет организовать процесс и проконтролировать работы, - прокомментировал Евгений Луковников.
Накануне в правительстве Бурятии обсудили вопрос финансирования этого мероприятия. Жителям ДНТ «Хвойное» было рекомендовано произвести мероприятия за свой счёт. В свою очередь, ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» до конца года должны подготовить проектную документацию.
Если ДНТ заключит договор на переустройство электросетевого хозяйства с энергетиками, то перенос сетей состоится в 2022 году, и жители смогут продолжить работу по узакониванию своих земельных участков и домовладений.
В Улан-Удэ из-за самовольщиков перенесут сети электроснабжения
Общество, Фото:
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