Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео

«Красавцы!» - пользователи Сети остались в восторге
Главное управление МЧС России по Бурятии присоединилось к выполнению силового комплексного упражнения. В челлендже участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №1 Улан-Удэ.
Пожарные под ритмичную музыку выполняют ряд силовых упражнений. Задание они выполняли на улице, облачившись в защитное обмундирование, которое, скорее всего, усложняет поставленную задачу. Подобные ролики снимают многие пользователи Сети, демонстрируя силовую подготовку.
В комментариях подписчики восхищаются пожарными: «Красавцы!», «Подготовка на высоте, супер! Так держать», «Зарплату вам достойную!». Также много комментариев в виде смайликов «огонь».
За 11 часов видео просмотрели около 300 раз.
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