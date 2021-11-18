Улан-удэнские пожарные сняли трендовое видео









В комментариях подписчики восхищаются пожарными: «Красавцы!», «Подготовка на высоте, супер! Так держать», «Зарплату вам достойную!». Также много комментариев в виде смайликов «огонь».



За 11 часов видео просмотрели около 300 раз.



Главное управление МЧС России по Бурятии присоединилось к выполнению силового комплексного упражнения. В челлендже участвовали сотрудники пожарно-спасательной части №1 Улан-Удэ.Пожарные под ритмичную музыку выполняют ряд силовых упражнений. Задание они выполняли на улице, облачившись в защитное обмундирование, которое, скорее всего, усложняет поставленную задачу. Подобные ролики снимают многие пользователи Сети, демонстрируя силовую подготовку.