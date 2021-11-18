Помимо забайкальцев, приглашаются жители других регионов
С 29 ноября по 12 декабря в Забайкалье пройдёт первый онлайн-чемпионат края по настольной спортивной игре «Матрёшка» среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста. По мнению организаторов мероприятия, состязания в подобном формате позволят расширить географию участников и продемонстрировать мастерство не только игрокам из Забайкалья, но и из других регионов.
Чемпионат проведут по трём возрастным категориям: от 6 до 17 лет, от 18 до 25 лет и от 26 лет и старше. Для того чтобы принять участие в спортивном онлайн-мероприятии, необходимо до 25 ноября подать заявку на электронную почту rciozabgu@mail.ru. Состязания будут проходить в онлайн-формате с использованием электронного ресурса BigBlueButton.
Участники чемпионата получат сертификаты, а победители и призёры будут награждены дипломами и призами. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского университета.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре
Общество, Фото:
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