В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре

Помимо забайкальцев, приглашаются жители других регионов



С 29 ноября по 12 декабря в Забайкалье пройдёт первый онлайн-чемпионат края по настольной спортивной игре «Матрёшка» среди лиц с ограниченными возможностями и пожилого возраста. По мнению организаторов мероприятия, состязания в подобном формате позволят расширить географию участников и продемонстрировать мастерство не только игрокам из Забайкалья, но и из других регионов.



Чемпионат проведут по трём возрастным категориям: от 6 до 17 лет, от 18 до 25 лет и от 26 лет и старше. Для того чтобы принять участие в спортивном онлайн-мероприятии, необходимо до 25 ноября подать заявку на электронную почту rciozabgu@mail.ru. Состязания будут проходить в онлайн-формате с использованием электронного ресурса BigBlueButton.



Участники чемпионата получат сертификаты, а победители и призёры будут награждены дипломами и призами. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского университета.



Возрастное ограничение 6+

