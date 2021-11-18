Животных стараются удержать в пределах охраняемых зон
В Прибайкальском национальном парке Иркутской области начата зимняя подкормка диких кабанов. Подкормка направлена на поддержание животных в условиях зимовки и предотвращение их миграций в поисках корма за пределы особо охраняемой природной территории.
- Для этого на специально оборудованных площадках регулярно выкладывается зерно. За весь осенне-зимний период планируется выложить в кормушки 40 тонн корма. Количество будет корректироваться в зависимости от климатических условий зимы, прежде всего глубины снежного покрова, который затрудняет кабанам передвижение и добывание корма. Так, для взрослого кабана глубина снега становится критической по достижении показателя в 40-50 см, для молодняка — в 30-40 см. Именно в такие «многоснежные» периоды среди кабанов возрастает смертность от голода и хищников, поэтому необходимо увеличивать объёмы подкормки, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском национальном парке кабаны постоянно обитают во всех лесничествах, расположенных на левом берегу реки Ангары, а также на правом берегу в Большереченском лесничестве. Общая численность вида по результатам учёта, проведённого в 2021 году, оценивается в 163 особи.
В Иркутской области начали подкармливать кабанов
Общество, Фото:
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