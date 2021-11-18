В селе Бурятии смонтируют модули для очистных

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Работы завершатся до конца декабря



Поставка всех модульных сооружений для очистных в селе Выдрино Кабанского района Бурятии планируется до 15 декабря. До конца года стартуют пусконаладочные работы. Строительство идёт согласно графику.



На сегодня выполнены устройство склада хранения обезвоженного осадка ила, узла дренажной канализации, прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации. Ведутся работы по благоустройству территории, устройству системы электроснабжения. На заключительном этапе монтаж трубопровода очищенных и обеззараженных вод. До конца ноября планируется завершение монтажа всех инженерных сетей, всех подготовительных работ на участке.



Начальник УКС Анатолий Урбанов рассказал, что фундаменты под сами очистные, дизельную станцию и пожарные резервуары уже готовы. Строения будут представлять собой модульные сооружения, сейчас они изготавливаются на заводе в городе Самара.



- На прошлой неделе куратор объекта от УКС выезжал на завод, осмотрел ход производства сооружений. По плану, до 15 декабря все 16 фур с модулями должны прибыть в Выдрино. С 30 ноября по 20 декабря монтируем строения, до конца декабря стартуют пусконаладочные работы. Строительство идёт согласно графику, - отметил Анатолий Урбанов.



Кроме очистных в Выдрино, на выделенные средства до 2024 года построят и реконструируют очистные в Улан-Удэ и Северобайкальске, в посёлках Ангоя, Кичера, Наушки, Селенгинск, Усть-Баргузин, Янчукан; сёлах Гусиное Озеро и Баргузин. А также в Бичуре, Иволгинске, Истоке, Каменске, Новом Уояне, Сухой, Танхое, Тапхаре, Татаурово и на станции Таловка. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.



