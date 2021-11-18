Несмотря на возраст, Елизавета Чечикова продолжает трудиться, создавая вязаные вещи
В Иркутской области в первой половине ноября отметила свой 95-летний юбилей Елизавета Мироновна Чечикова. В настоящее время она получатель социальных услуг Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
За свои трудовые достижения Елизавета Мироновна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда». И сейчас она является наставником для молодого поколения: делится жизненным опытом и обучает искусству вязания.
Елизавета Мироновна, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает создавать разные вязаные вещи: от тёплой верхней одежды, свитеров и головных уборов до лёгких летних платьев, аксессуаров, мягких игрушек и элементов декора. Работы, выполненные под её руководством, много раз были удостоены наград и отмечены благодарностями организаторов различных творческих выставок и конкурсов декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В Иркутской области ветеран труда отпраздновала 95-летие
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