В Бурятии бизнесмену затянули с выплатами за выполненные работы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».



Установлено, что муниципальным автономным учреждением «Кристалл» администрации города Закаменска с индивидуальным предпринимателем заключён контракт по благоустройству дворовой территории.



Однако в установленный выполненные работы по контракту в полном объёме не оплачены.



Главе городского поселения внесено представление, которое удовлетворено, оплата подрядчику произведена, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении бухгалтера учреждения возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

