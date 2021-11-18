В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Установлено, что муниципальным автономным учреждением «Кристалл» администрации города Закаменска с индивидуальным предпринимателем заключён контракт по благоустройству дворовой территории.
Однако в установленный выполненные работы по контракту в полном объёме не оплачены.
Главе городского поселения внесено представление, которое удовлетворено, оплата подрядчику произведена, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении бухгалтера учреждения возбуждено административное дело. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии бизнесмену затянули с выплатами за выполненные работы
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