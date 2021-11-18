С парой «рассчитывались» наркотиками
В сентябре 2021 года в Улан-Удэ осудили супружескую пару по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».
В суде установлено, что с сентября 2020 года по май 2021 года ранее судимые супруги разрешали знакомым наркопотребителям использовать специально оборудованное помещение своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков. За оказание этой услуги они безвозмездно получали наркотические средства.
Суд назначил виновным наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии.
Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, указав о чрезмерной мягкости наказания.
Верховный суд республики усилил каждому наказание сроком до 2 лет 1 месяца лишения свободы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Супругам из Улан-Удэ ужесточили наказание за создание наркопритона
Общество, Фото:
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