Супругам из Улан-Удэ ужесточили наказание за создание наркопритона

Общество, Фото: из архива

С парой «рассчитывались» наркотиками



В сентябре 2021 года в Улан-Удэ осудили супружескую пару по ч. 2 ст. 232 УК РФ «Содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».



В суде установлено, что с сентября 2020 года по май 2021 года ранее судимые супруги разрешали знакомым наркопотребителям использовать специально оборудованное помещение своей квартиры для изготовления и потребления наркотиков. За оказание этой услуги они безвозмездно получали наркотические средства.



Суд назначил виновным наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии.



Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, указав о чрезмерной мягкости наказания.



Верховный суд республики усилил каждому наказание сроком до 2 лет 1 месяца лишения свободы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

