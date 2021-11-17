В Улан-Удэ автобус меняет схему движения из-за плохой дороги









Как сообщал «Байкал-Daily», этот маршрут



Как сообщал «Байкал-Daily», этот маршрут появился в начале 2020 года . Протяжённость нового маршрута – 23 км, он проходит по улицам Акмолинская – Сотниковская – Радикальцева – Борсоева – Смолина - Ленина - Свободы - Кирова (ул. Куйбышева) - Балтахинова - Бабушкина - Терешковой - Сахьяновой - Жердева – пр. Строителей - Мокрова - дороге в мкрн Забайкальский – мкрн Светлый.

Сегодня в stories аккаунта МУП «Городские маршруты» в Instagram сообщили об изменении схемы маршрута №27. Причиной стало некачественное дорожное покрытие.- Автобус не будет осуществлять заезд в посёлок Светлый из-за несоответствия дорожного покрытия нормативам. Движение будет восстановлено после решения вопросов, - сообщили в МУП «Городские маршруты».