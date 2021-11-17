В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных
Во многих школах Бурятии созданы противопожарные формирования учащихся – дружины юных пожарных (ДЮП).
Юные пожарные ведут противопожарную пропаганду среди других детей, участвуют в пожарно-профилактических акциях.
16 ноября прошло посвящение в юные пожарные дюповцев Каменской средней школы №2. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие было закрытым: дети торжественно озвучили девиз своей дружины, клятву юных пожарных и показали творческие номера на противопожарную тематику инструкторам 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы и своему курирующему педагогу. После этого на улице дети получили возможность вблизи посмотреть пожарную машину и пожарно-техническое вооружение.
Сейчас в районных школах зарегистрировано 215 таких дружин юных пожарных, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии школьников посвятили в юные пожарные
Общество, Фото:
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