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17 ноября

16 ноября

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В Бурятии школьников посвятили в юные пожарные

В Бурятии школьников посвятили в юные пожарные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных

Во многих школах Бурятии созданы противопожарные формирования учащихся – дружины юных пожарных (ДЮП).

Юные пожарные ведут противопожарную пропаганду среди других детей, участвуют в пожарно-профилактических акциях.

16 ноября прошло посвящение в юные пожарные дюповцев Каменской средней школы №2. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие было закрытым: дети торжественно озвучили девиз своей дружины, клятву юных пожарных и показали творческие номера на противопожарную тематику инструкторам 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы и своему курирующему педагогу. После этого на улице дети получили возможность вблизи посмотреть пожарную машину и пожарно-техническое вооружение.

Сейчас в районных школах зарегистрировано 215 таких дружин юных пожарных, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.


школьники юные пожарные

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