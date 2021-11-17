В Бурятии школьников посвятили в юные пожарные

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике насчитывается более 200 дружин юных пожарных



Во многих школах Бурятии созданы противопожарные формирования учащихся – дружины юных пожарных (ДЮП).



Юные пожарные ведут противопожарную пропаганду среди других детей, участвуют в пожарно-профилактических акциях.



16 ноября прошло посвящение в юные пожарные дюповцев Каменской средней школы №2. Из-за коронавирусных ограничений мероприятие было закрытым: дети торжественно озвучили девиз своей дружины, клятву юных пожарных и показали творческие номера на противопожарную тематику инструкторам 2-го Кабанского отряда Государственной противопожарной службы и своему курирующему педагогу. После этого на улице дети получили возможность вблизи посмотреть пожарную машину и пожарно-техническое вооружение.



Сейчас в районных школах зарегистрировано 215 таких дружин юных пожарных, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





