В октябре в Монголии температура падала до –25

Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай



В Монголии самая высокая температура воздуха в октябре этого года была зафиксирована в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь. Она составила +26,3°C. А самая низкая температура -25,6°C была зарегистрирована в сомоне Сагсай аймака Баян-Улгий.



По данным национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, максимальное количество осадков в октябре составило 39 мм в сомоне Биндэр аймака Хэнтий.



Абсолютная максимальная скорость ветра была равна 31 м/с и была зафиксирована в сомоне Мост аймака Ховд. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

