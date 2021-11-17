Самая низкая температура была зафиксирована в сомоне Сагсай
В Монголии самая высокая температура воздуха в октябре этого года была зафиксирована в сомоне Замын-Ууд аймака Дорноговь. Она составила +26,3°C. А самая низкая температура -25,6°C была зарегистрирована в сомоне Сагсай аймака Баян-Улгий.
По данным национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, максимальное количество осадков в октябре составило 39 мм в сомоне Биндэр аймака Хэнтий.
Абсолютная максимальная скорость ветра была равна 31 м/с и была зафиксирована в сомоне Мост аймака Ховд. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В октябре в Монголии температура падала до –25
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