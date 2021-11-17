В Улан-Удэ иркутский хирург взял у ребёнка с опухолью биопсию

Биоматериал тут же отправили на исследование



В Улан-Удэ из Иркутска приехал профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Виктор Стальмахович. Он в порядке мастер-класса провёл торакоскопическую биопсию ребёнку с опухолью средостения.



В детскую республиканскую клиническую больницу поступил семилетний ребёнок, который жаловался на одышку в течение недели. При обследовании в отделении онкологии была выявлена опухоль переднего средостения. Для верификации диагноза лимфомы требуется биопсия - взятие кусочка ткани опухоли для исследования под микроскопом и лабораторного анализа.



- В данном случае требовалось взятие материала опухоли путём проникновения через грудную клетку. Лучше малотравматичным торакоскопическим методом. Обычно в таких случаях ребёнка направляли в федеральный центр, чтобы провести операцию для биопсии, там он ожидал результата, далее начиналось специфическая терапия, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.



Виктор Стальмахович осмотрел ребёнка, а также провёл обход в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и хирургии.



Биоматериал тут же направляется на гистологию и иммуногистохимию, то есть скорость уточнения варианта опухоли максимально быстрая.



- Терапия лимфомы начата, ждём уточнения и лечимся дальше до победы! – заключили медики.

