Биоматериал тут же отправили на исследование
В Улан-Удэ из Иркутска приехал профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Виктор Стальмахович. Он в порядке мастер-класса провёл торакоскопическую биопсию ребёнку с опухолью средостения.
В детскую республиканскую клиническую больницу поступил семилетний ребёнок, который жаловался на одышку в течение недели. При обследовании в отделении онкологии была выявлена опухоль переднего средостения. Для верификации диагноза лимфомы требуется биопсия - взятие кусочка ткани опухоли для исследования под микроскопом и лабораторного анализа.
- В данном случае требовалось взятие материала опухоли путём проникновения через грудную клетку. Лучше малотравматичным торакоскопическим методом. Обычно в таких случаях ребёнка направляли в федеральный центр, чтобы провести операцию для биопсии, там он ожидал результата, далее начиналось специфическая терапия, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
Виктор Стальмахович осмотрел ребёнка, а также провёл обход в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и хирургии.
Биоматериал тут же направляется на гистологию и иммуногистохимию, то есть скорость уточнения варианта опухоли максимально быстрая.
- Терапия лимфомы начата, ждём уточнения и лечимся дальше до победы! – заключили медики.
В Улан-Удэ иркутский хирург взял у ребёнка с опухолью биопсию
Общество, Фото:
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