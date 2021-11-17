В Улан-Удэ многодетной матери отключили электроэнергию

В случае, произошедшем с матерью четверых детей, ситуация оказалась неоднозначной



В столице Бурятии женщина, воспитывающая четверых детей, осталась без света. Она позвонила в редакцию «Байкал-Daily» поздно вечером. В слезах сообщила, что ей отключили электроэнергию за неуплату.



Что нужно делать в подобных ситуациях? Мы решили выяснить алгоритм действий у представителей ресурсоснабжающих организаций.



– Причины отключений бывают разные. Плановые ремонтные работы, как правило, согласовываются за 10 дней с администрациями городских районов. Есть и внеплановые отключения, т.е. аварийные. Наша компания занимается ремонтами, техническими вопросами. Всё, что касается оплаты и расчётов с потребителями, находится в компетенции АО «Читаэнергосбыт», - сообщила «Байкал-Daily» главный специалист департамента по связям с общественностью ПАО «Россети – Сибирь» в Бурятии Юлия Мисюркеева.



Подтвердила комментарий «Россетей» начальник отдела по связям с общественностью «Энергосбыта Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» Наталия Козлова. Она отметила, что отключения чаще всего происходят по причине несвоевременной оплаты, долгов за электроэнергию. Перед этим должника заблаговременно оповещают. В случае, произошедшем с многодетной матерью, ситуация неоднозначная. Женщина не является собственником квартиры, жильё она арендует.



– По поводу отключения электроэнергии из-за возникшей задолженности следует обращаться в «Энергосбыт Бурятии» по телефонам 8(3012) 29-30-00, 29-30-01,29-30-02. Телефон «горячей линии» – 8 (800) 700-45-75. Конечно, лучше не доводить до отключения электричества. К примеру, если возникли какие-то проблемы по оплате за электроэнергию, лучше заключить соглашение о реструктуризации долга. Согласно п. 119 «а» ст. 354 постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года, отключение электричества может произойти по истечении 20 дней со дня доставки потребителю уведомления, – прокомментировала Наталия Козлова.



По словам адвоката Андрея Сокова, представителя адвокатской конторы «Университетская», отключение электричества происходит за неуплату задолженности за два месяца.



- Если потребитель не оплатил за потреблённую электроэнергию в течение двух месяцев, то возникает основание согласно Гражданскому кодексу для отключения электроэнергии. В договоре между ресурсоснабжающей организацией и собственником жилья должно быть прописано, что собственник заранее уведомлён об ограничении поставок электричества, - подчеркнул адвокат.



