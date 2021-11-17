Награждение победителей пройдёт в последний день состязаний
В Иркутске проходит «Битва вузов!». Спортивное мероприятие является одним из спецпроектов Года массового спорта в столице Иркутской области. В турнире принимают участие Иркутский госуниверситет путей сообщения, Иркутский медицинский университет, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутский госуниверситет, Иркутский аграрный университет и Байкальский госуниверситет.
Состязание для студентов и преподавателей проводится в 3 этапа. 16 ноября состоялся «Тимбилдинг». 19 ноября пройдёт «Квест» от партнёров проекта. И 23 ноября будет проведён чемпионат по русской лапте. Об этом сообщает сайт «Год массового спорта в Иркутске».
Победителей наградят подарками, дипломами и медалями.
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В Иркутске идёт «битва» университетов
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