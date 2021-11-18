В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На дорогах гололедица



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность, ночью по северу, днём по юго-западу местами снег, по остальной преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -1,-6, местами -7,-12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -4,-6.



На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.

