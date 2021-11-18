На дорогах гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 ноября по республике переменная облачность, ночью по северу, днём по юго-западу местами снег, по остальной преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -1,-6, местами -7,-12.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём -4,-6.
На дорогах гололедица, снежные накаты, заносы.
В Бурятии преимущественно без осадков
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Общество, 18.11.2021
На дорогах гололедица
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