Победители получат денежные сертификаты
В Бурятии объявлено о проведении конкурса «Улан-Удэ – в семейном архиве». Он посвящён 355-летию столицы республики. К участию приглашаются все желающие.
Конкурс проводится в соцсети «Инстаграм». Участники по 21 ноября включительно загружают у себя на странице историческую фотографию из своего семейного альбома с изображением города Улан-Удэ (обязательное условие – более 70% снимка должно занимать изображение Улан-Удэ, его улиц, кварталов, парков и т.п.) с хештегами конкурса в описании. Также они должны быть подписаны на аккаунт «Гордость Бурятии».
Трёх победителей ждут ценные призы. Лучшие фото, по усмотрению организаторов и при условии предоставления их изображения в хорошем качестве, будут выложены на сайт «Гордость Бурятии» и в социальные сети, сообщает пресс-служба сайта.
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В Бурятии стартует конкурс исторических фотографий Улан-Удэ
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