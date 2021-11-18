В Бурятии стартует конкурс исторических фотографий Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители получат денежные сертификаты



В Бурятии объявлено о проведении конкурса «Улан-Удэ – в семейном архиве». Он посвящён 355-летию столицы республики. К участию приглашаются все желающие.



Конкурс проводится в соцсети «Инстаграм». Участники по 21 ноября включительно загружают у себя на странице историческую фотографию из своего семейного альбома с изображением города Улан-Удэ (обязательное условие – более 70% снимка должно занимать изображение Улан-Удэ, его улиц, кварталов, парков и т.п.) с хештегами конкурса в описании. Также они должны быть подписаны на аккаунт «Гордость Бурятии».



Трёх победителей ждут ценные призы. Лучшие фото, по усмотрению организаторов и при условии предоставления их изображения в хорошем качестве, будут выложены на сайт «Гордость Бурятии» и в социальные сети, сообщает пресс-служба сайта.



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