В Бурятии лесники получили новый трактор взамен часто ломающегося

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Новый трактор мощнее и безопаснее предшественника



Новый лесопожарный трактор поступил в Кабанский лесхоз в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Раньше на вооружении у нас был старенький трактор Т-150, который помогает нам в тушении лесных пожаров уже более 30 лет. Старый трактор стал часто ломаться, а некоторые детали и вовсе износились. Конечно, новый трактор лучше и мощнее своего предшественника. Кабина усилена специальными дугами и решеткой, чтобы защитить тракториста от падающих деревьев. За рулём такого трактора чувствуешь себя настоящим героем, - с улыбкой рассказал механик Кабанского лесхоза Олег Швецов.



Трактор оборудован мощными отвалом и плугом, а также ёмкостями для воды общим объёмом 1400 литров. Такой трактор поможет лесникам в прокладке минерализованных полос, тушении лесных пожаров и восстановлении лесов.



За три года в Кабанский район поступило восемь единиц лесопожарной техники и 31 единица оборудования.

