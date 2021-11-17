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В Бурятии лесники получили новый трактор взамен часто ломающегося

В Бурятии лесники получили новый трактор взамен часто ломающегося
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Новый трактор мощнее и безопаснее предшественника

Новый лесопожарный трактор поступил в Кабанский лесхоз в Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Раньше на вооружении у нас был старенький трактор Т-150, который помогает нам в тушении лесных пожаров уже более 30 лет. Старый трактор стал часто ломаться, а некоторые детали и вовсе износились. Конечно, новый трактор лучше и мощнее своего предшественника. Кабина усилена специальными дугами и решеткой, чтобы защитить тракториста от падающих деревьев. За рулём такого трактора чувствуешь себя настоящим героем, - с улыбкой рассказал механик Кабанского лесхоза Олег Швецов.

Трактор оборудован мощными отвалом и плугом, а также ёмкостями для воды общим объёмом 1400 литров. Такой трактор поможет лесникам в прокладке минерализованных полос, тушении лесных пожаров и восстановлении лесов.

За три года в Кабанский район поступило восемь единиц лесопожарной техники и 31 единица оборудования.
лесники

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