В республике подходит к завершению театральный фестиваль-конкурс эвенков
В Бурятии проходит V республиканский фестиваль-конкурс «Эвенкийский нимнгакан». В конкурсе театрализованных постановок сказок, легенд, преданий и эпосов на эвенкийском языке принимают участие любительские театральные студии, театры и коллективы культурно-досуговых учреждений, школ, учреждений допобразования, национальных культурных центров, а также общественных организаций.
29 ноября в КТЦ «Феникс» города Улан-Удэ на суд зрителей свои постановки представят творческие коллективы Северо-Байкальского, Баунтовского, Курумканского районов Бурятии, а также из Якутии и Хабаровского края, сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».
Будут определены три призовых места фестиваля, а также отмечены победители по номинациям.
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В Улан-Удэ покажут лучшие эвенкийские постановки
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